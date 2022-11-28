Депутат Госдумы предложил ввести полный запрет на электронные сигареты в России

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В России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в понедельник, 28 ноября.

— Нам нужно идти по пути полного запрета продажи электронных сигарет на территории России. Это абсолютно бесполезное явление на рынке. Если мы введем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет, то ничего страшного не произойдет. Однако мы сможем спасти десятки тысяч жизней и здоровье наших граждан, — сказал депутат.

Собеседник «ВМ» добавил, что, рассматривая подобный вопрос, российские власти должны обратить внимание на здоровье граждан, а не на коммерческий фактор. По его словам, защита здравоохранения должна быть в приоритете.

В России регулярно происходят несчастные случаи, связанные с использованием электронных сигарет. «Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно изменить на законодательном уровне и как регулировать продажу электронных сигарет, чтобы избежать несчастных случаев.