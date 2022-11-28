Почему в России необходим запрет на продажу электронных сигарет и где он уже действует

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В России регулярно происходят несчастные случаи, связанные с электронными сигаретами. Они взрываются и наносят травмы или приводят к внезапной смерти. «Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно изменить на законодательном уровне и как регулировать продажу электронных сигареты, чтобы избежать несчастных случаев.

В конце ноября в Московской области 15-летний подросток умер после того, как покурил электронную сигарету. Ребенок потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Медики не смогли его спасти.

Что нужно изменить

По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» и депутата Госдумы Султана Хамзаева, в нашей стране нужно полностью запретить продажу электронных сигарет, чтобы спасти россиян от проблем со здоровьем и смертей:

— Я считаю, что в этом вопросе мы ведем себя безответственно как общество. Нам нужно идти по пути полного запрета продажи электронных сигарет на территории России. Это абсолютно бесполезное явление на рынке. Если мы введем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет, то ничего страшного не произойдет. Однако мы сможем спасти десятки тысяч жизней и здоровье наших граждан.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в данном вопросе российские власти должны взять во внимание здоровье граждан, а не получение прибыли от продажи электронных сигарет.

— К этому вопросу нужно подходить принципиально, а не с коммерческой точки зрения. Мы же не экономику обсуждаем. Мы говорим о том, что защита здоровья наших граждан, в том числе молодежи, должна быть в приоритете. Однако представители власти считают, что запрет электронных сигарет повлияет на экономику. С таким подходом от здоровья россиян в скором времени ничего не останется, — уверен Хамзаев.

Между тем обязательная маркировка электронных сигарет в России может начаться после 15 декабря. Однако Хамзаев уверен в том, что это нововведение не сможет изменить ситуацию:

— Никакие маркировки не изменят ситуацию в стране. Определенные люди будут зарабатывать на этих маркерах. Продавцам раздадут наклейки, чтобы их наносили на электронные сигареты. Только кто это будет регулировать и проверять качество вейпов? До сих пор нет единых стандартов этих устройств. В данный момент никто не может сказать, что находится внутри электронных сигарет, кроме глицерина и никотина. Там же есть ряд химических реагентов. Неизвестно, как они влияют на здоровье человека, так как никаких исследований в этой области не проводят. Всех интересуют только деньги в этой ситуации.

В каких странах запрещены электронные сигареты

Некоторые страны ввели полный запрет на использование электронных сигарет. Нарушители могут получить серьезный штраф или тюремный срок.

В Таиланде запрещен не только ввоз электронных сигарет или жидкостей для вейпов на территорию страны. Местным жителям и туристам нельзя носить с собой данные девайсы. За нарушение накажут штрафом в размере миллион бат (30 тысяч рублей — прим. «ВМ») или тюремным заключением на 10 лет.

В Индии полностью запрещено использовать, продавать и рекламировать электронные сигареты. Такие же ограничения действуют в Ливане, Малайзии, Гонконге, Сингапуре и на Филиппинах. В Катаре, Иордании и Омане запрещены импорт и продажа вейпов.

В Дании ввели полный запрет на электронные сигареты в 2010 году. В Норвегии запрещено продавать и использовать жидкости для вейпов, в которых содержится никотин. Кроме того, импорт, продажа и реклама запрещены в Уругвае, Панаме, Бразилии, Аргентине, Мексике и Канаде. Нарушители должны будут заплатить штрафы.

В некоторых странах действуют не запрет, а определенные ограничения на использование электронных сигарет. Например, в ряде штатов США нельзя продавать девайсы несовершеннолетним. А в Мичигане, Орегоне и Род-Айленде запрещено использовать ароматизированные жидкости для вейпов.

В австралийских штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд запрещено курить электронные сигареты в публичных местах. Нарушители должны будут заплатить штраф до 500 австралийских долларов.

Ограничения в России

В России ввели серьезные ограничения для пользователей вейпов и электронных сигарет с 30 октября 2020 года. Действие антитабачного закона распространилось на всю продукцию, которая содержит никотин.

Закон запрещает:

Продавать электронные сигареты с никотиносодержащими жидкостями несовершеннолетним;

Продавать жидкость для вейпов с содержанием никотина более 20 мг на 1 мл;

Использовать электронные сигареты на территории образовательных учреждений, на вокзалах, детских площадках, в ресторанах и на пляжах.

За нарушение запретов россиян могут оштрафовать на сумму в размере от 500 до 1500 рублей. Индивидуальных предпринимателей ждет штраф до 40 тысяч рублей, а юридические лица заплатят до 90 тысяч рублей.