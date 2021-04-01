Минимальную цену на сигареты ввели в России

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В России ввели минимальную цену на табачную продукцию. Изменения в «антитабачный закон» вступили в силу 1 апреля 2021 года.

По новым правилам стоимость пачки сигарет в России не должна быть ниже 108 рублей. Такие критерии будут действовать до конца 2021 года.

Закон о единой минимальной цене на сигареты был подписан президентом РФ в декабре прошлого года. Теперь продавать табак разрешается по максимальной розничной цене, но она не должна быть ниже минимально установленной.

Закон также предусматривает ежегодную индексацию показателя. Изменения ставок акцизов планируется применять ко всем производителям и импортерам табака, а также к предприятиям розничной торговли.

Ранее ООН сообщила, что в России уменьшилось потребление табака и алкоголя. Там заявили, что на сегодняшний день число потребляемой табачной и алкогольной продукции сопоставимо с уровнем, который фиксировали после распада Советского Союза.

Также ранее Совфед одобрил закон о просветительской деятельности в России.

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