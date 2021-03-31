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Совфед одобрил закон о просветительской деятельности в России
Фото: Вечерняя Москва

Совфед одобрил закон о просветительской деятельности в России

Никита Абрамов

Образование

Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности в России. Об этом стало известно в среду, 31 марта.

Согласно тексту закона, федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям, чтобы координировать их участие в международном сотрудничестве. Такая мера позволит предотвратить негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс.

Также будет запрещено использовать просветительскую деятельность в целях «разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни».

Законопроект вступит в силу с 1 июня 2021 года, пишет РИА Новости.

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