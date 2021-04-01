Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу в России с 1 апреля
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу в России с 1 апреля

Илья Ашуров

Закон

Экзамен на получение водительских прав будет проходить по новым требованиям с 1 апреля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно новым требованиям, проверки первоначальных навыков водителей на закрытой площадке больше не будет. Теперь инспекторы будут оценивать умение водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Это нововведение коснется только желающих получить права на управление легковым автомобилем, автобусом и составом транспортных средств. Экзамен для получения удостоверения, позволяющего управлять мотоциклом, будет проводиться по старым правилам.

Кроме того, с 1 апреля обновлен перечень ошибок, за которые начисляются штрафные баллы при прохождении экзамена.

— Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок, — рассказали в ведомстве.

Для успешного прохождения экзамена нужно по-прежнему набрать менее пяти штрафных баллов. Однако стоит учитывать грубые нарушения, при совершении которых экзамен будет сразу прекращен. Например, если водитель забыл пристегнуть ремень или воспользовался во время управления машиной телефоном, инспектор незамедлительно поставит пять штрафных баллов. Всего таких нарушений 41.

Также изменения предполагают еще одно важное нововведение. Теперь во время проведения экзамена допускается присутствие в автомобиле наблюдателя (представители автошкол, общественных организаций и других — прим. «ВМ»). Это изменение призвано сделать процедуру сдачи экзамена более прозрачной, а также решить проблему спорных ситуаций.

Помимо новых правил экзамена на получение водительских прав, МВД утвердило шесть случаев, при которых кандидат не будет допускаться к экзамену. К ним относятся: недостоверная информация, предоставление поддельных документов, лишение прав, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

В ведомстве отметили, что теоретическая часть экзамена не изменится. Кроме того, обе части экзамена — и теоретическая, и практическая — будут фиксироваться на видео, сообщает ТАСС.

Читайте также: Москвичи купили у города около 270 машино-мест со скидкой в 2021 году

экзамен по вождениюполучение водительских правэкзамен на водительские права
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в