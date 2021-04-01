Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу в России с 1 апреля

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Экзамен на получение водительских прав будет проходить по новым требованиям с 1 апреля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Согласно новым требованиям, проверки первоначальных навыков водителей на закрытой площадке больше не будет. Теперь инспекторы будут оценивать умение водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Это нововведение коснется только желающих получить права на управление легковым автомобилем, автобусом и составом транспортных средств. Экзамен для получения удостоверения, позволяющего управлять мотоциклом, будет проводиться по старым правилам.

Кроме того, с 1 апреля обновлен перечень ошибок, за которые начисляются штрафные баллы при прохождении экзамена.

— Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок, — рассказали в ведомстве.

Для успешного прохождения экзамена нужно по-прежнему набрать менее пяти штрафных баллов. Однако стоит учитывать грубые нарушения, при совершении которых экзамен будет сразу прекращен. Например, если водитель забыл пристегнуть ремень или воспользовался во время управления машиной телефоном, инспектор незамедлительно поставит пять штрафных баллов. Всего таких нарушений 41.

Также изменения предполагают еще одно важное нововведение. Теперь во время проведения экзамена допускается присутствие в автомобиле наблюдателя (представители автошкол, общественных организаций и других — прим. «ВМ»). Это изменение призвано сделать процедуру сдачи экзамена более прозрачной, а также решить проблему спорных ситуаций.

Помимо новых правил экзамена на получение водительских прав, МВД утвердило шесть случаев, при которых кандидат не будет допускаться к экзамену. К ним относятся: недостоверная информация, предоставление поддельных документов, лишение прав, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

В ведомстве отметили, что теоретическая часть экзамена не изменится. Кроме того, обе части экзамена — и теоретическая, и практическая — будут фиксироваться на видео, сообщает ТАСС.

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