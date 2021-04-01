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Москвичи купили у города около 270 машино-мест со скидкой в 2021 году
Фото: Pixabay

Москвичи купили у города около 270 машино-мест со скидкой в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи выкупили у города около 270 парковочных мест со скидкой с начала 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В своем районе жители столицы могут купить машино-места со скидкой 40 процентов и без торгов.

— С начала 2021 года москвичи приватизировали таким образом 269 машино-мест рядом с домом, больше всего — на юго-востоке, западе и юге Москвы: 118, 40 и 39 объектов соответственно. Всего за 2020 год было приватизировано 852 таких объекта, — отметил Владимир Ефимов.

Если на одно парковочное место будут претендовать несколько человек, то выкупить его сможет москвич, который раньше всех подал заявку. Остальные объекты продадут на торгах по рыночной стоимости.

— В отличие от продажи по преимущественному праву в торгах могут участвовать все желающие. В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО (486), СВАО (111) и ЗАО (106), — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города столицы Максим Гаман.

По его словам, с начала 2021 года на аукционах было продано 900 машино-мест. В 2020 году город продал 1470 парковочных мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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