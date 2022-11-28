Туристические автобусы Мосгортранса перевезли около ста тысяч школьников с начала учебного года

Фото: «Вечерняя Москва»

С начала учебного года туристические автобусы Мосгортранса перевезли порядка ста тысяч московских школьников на экскурсии, выставки и другие тематические мероприятия. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал гендиректор государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосгортранс» Николай Асаул.

По его словам, в общем сложности по данной теме было отработано порядка четырех тысяч заявок от образовательных учреждений столицы.

— Ежедневно автобусы перевозят порядка 3,5 тысячи детей, — рассказал Асаул.

По его словам, транспорт оборудован системами безопасности, климат-контроля, удобными креслами с ремнями безопасности, а также столиками.

До этого депутат Московской городской думы Олег Артемьев заявил, что, несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию, парк электробусов в столице продолжает расти.

За четыре года реализации проекта по внедрению электробусов в столице уже на 79 маршрутах задействовали свыше тысячи единиц такого транспорта. В следующем году столичный парк общественного транспорта на электрической тяге станет в 1,5 раза больше.