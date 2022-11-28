Собянин: Со старта программы аренды земли за рубль в год ею воспользовались 12 инвесторов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала реализации в столице льготной программы аренды земли за рубль в год услугой воспользовались 12 инвесторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 28 ноября.

— В марте мы приняли ряд антикризисных мер поддержки бизнеса. Среди них — возможность арендовать землю под масштабный инвестпроект без торгов всего за рубль в год. По этой программе уже получили землю в аренду 12 инвесторов, — сказал он.

Благодаря реализации программы в Зеленограде появится новый строительный комплекс, где будет размещено сразу четыре производства. Кроме того, в столице возведут три пищевых производства, мебельные фабрики, производства строительной продукции и так далее. После начала их работы в Москве появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин подвел итоги работы цифровой экосистемы города. По его словам, власти города создали масштабную цифровую экосистему, которой пользуются уже больше 15 миллионов человек, ежегодно горожане получают 400 миллионов услуг.