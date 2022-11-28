Рамзан Кадыров наградил свою вторую дочь орденом Кадырова

Фото: Telegram / Ахмед Дудаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою вторую дочь — начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат — орденом Кадырова. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

— От всей души поздравляю внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! — заявил он.

По его словам, Хадижат Кадырова показала себя талантливым управленцем, а также справедливым и чутким руководителем. При ее управлении департамент сумел перейти на новый уровень, добавил Дудаев в своем Telegram-канале.

В начале октября президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Сам глава Чечни подчеркнул, что президент лично сообщил ему о присвоении звания и поздравил его.

Недавно Рамзан Кадыров показал новую партию бронемашин, которые подготовили к эксплуатации в зоне СВО. Глава республики лично осмотрел и протестировал новую технику. По его словам, из такого оружия «стрелять по врагу одно удовольствие».