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«Стрелять по врагу одно удовольствие»: Кадыров показал новую партию бронемашин

Евгений Белоусов
Общество
«Стрелять по врагу одно удовольствие»: Кадыров показал новую партию бронемашин
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал новую партию бронемашин, которые подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Глава республики лично осмотрел и протестировал новую технику.

— Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие, — признался Кадыров.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Новые автомобили оказались меньше размером, но они более маневренные и высокопроходимые. Надежная конструкция и агрессивный вид добавляют плюсов новой технике, заключил Кадыров в своем Telegram-канале.

Недавно СБУ объявила Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Согласно опубликованному документу, политику инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

После Кадыров сам обратился к СБУ. Он заметил, что «пару раз» уже бывал на Украине и не замечал, чтобы кто-то в этой стране пытался его поймать. По его словам, СБУ не совершает никаких реальных оперативных действий по установлению его местонахождения.

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