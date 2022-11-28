Пожар произошел в торговом центре в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Дмитров, Профессиональная улица, 5В Карта всех событий

В подмосковном Дмитрове загорелся торговый центр «Альбатрос». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного МЧС в понедельник, 28 ноября.

По информации ведомства, возгорание произошло в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональная в доме № 5в. Горели внутренние помещения сауны. Через 15 минут была проведена полная эвакуация людей из горящего здания.

В 16:49 огонь локализовали на площади 12 квадратных метров. Еще через пять минут пожар был полностью потушен.

Другое возгорание произошло в понедельник, 28 ноября, на юге столицы. Горело здание поликлиники, находящееся на реконструкции.