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Петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Фомичёвой, 1 Карта всех событий

В Северном Тушине петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

По предварительным данным, инцидент произошел после того, как ребенок вышел из школы № 1571, расположенной на улице Фомичевой в доме № 1, после уроков. По дороге домой мальчик решил побаловаться пиротехникой. Когда он поджег петарду, она взорвалась у него в руках.

Сотрудники учебного заведения среагировали оперативно и вызвали «скорую». Прибывшие врачи оказали ребенку медицинскую помощь.

На вопрос о том, почему маленький ребенок шел по улице один, агентству городских новостей «Москва» ответила директор школы Марина Варгамян.

— Обычно учеников начальной школы встречают после школы, но родители этого мальчика написали заявление о том, что ребенок может сам возвращаться домой после уроков, — сообщила директор.

Также она подчеркнула, что остается на связи с родственниками пострадавшего.

Травмы от пиротехники — частое явление, особенно в предновогоднее время. Работник подмосковной кареты скорой помощи рассказал «ВМ» о том, какие вызовы чаще всего приходится отрабатывать в новогоднюю ночь.

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