Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач рассказал, на какие вызовы чаще всего приезжают скорые в новогодние праздники

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, на какие вызовы чаще всего приезжают скорые в новогодние праздники
Фото: mos.ru/Максим Денисов

В период новогодних праздников сотрудники скорой помощи работают на пределе. Об этом рассказал работник подмосковной скорой Дмитрий Беляков.

— В начале января и конце декабря буквально живем в карете скорой. И большинство вызовов — это переедание, отравление и алкогольное опьянение, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.

Врач призвал вызывать скорую, когда это действительно необходимо: если это острое внезапное заболевание, грозящее жизни, острые травмы. Он посоветовал не употреблять большого количества алкоголя, аккуратнее использовать петарды и фейерверки.

В Донецкой и Луганской народных республиках на постоянной основе работают более 200 врачей из Москвы, в новых регионах РФ специалисты провели более 3,5 тысячи операций.

Врачи Новый год Скорая помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте