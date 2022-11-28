Врач рассказал, на какие вызовы чаще всего приезжают скорые в новогодние праздники

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В период новогодних праздников сотрудники скорой помощи работают на пределе. Об этом рассказал работник подмосковной скорой Дмитрий Беляков.

— В начале января и конце декабря буквально живем в карете скорой. И большинство вызовов — это переедание, отравление и алкогольное опьянение, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.

Врач призвал вызывать скорую, когда это действительно необходимо: если это острое внезапное заболевание, грозящее жизни, острые травмы. Он посоветовал не употреблять большого количества алкоголя, аккуратнее использовать петарды и фейерверки.

В Донецкой и Луганской народных республиках на постоянной основе работают более 200 врачей из Москвы, в новых регионах РФ специалисты провели более 3,5 тысячи операций.