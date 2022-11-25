Московские врачи провели более 3,5 тысячи операций в ЛНР и ДНР

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В Донецкой и Луганской народных республиках на постоянной основе работают более 200 врачей из Москвы, в новых регионах РФ специалисты провели более 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 25 ноября.

— В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи — всего более 200 специалистов. Они провели в ДНР и ЛНР уже более 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов, — рассказали в пресс-службе.

Также столичные медики оказывают консультативную поддержку, помогают в организации стационарной помощи и установке и настройке медтехники.

В ЛНР и ДНР трудятся специалисты из порядка 30 московских медицинских организаций. Среди них врачи из ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ В.В. Вересаева, ГКБ С.П. Боткина, и ГКБ В.М. Буянова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова и Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» работают в 14 точках столицы. Они принимают продукты и предметы первой необходимости для переселенцев и жителей новых российских территорий.