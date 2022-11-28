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Появилось новое видео тренировок медведя Диксона

Александр Афонин
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Появилось новое видео тренировок медведя Диксона
Фото: Пресс-служба зоосада

Специалисты продолжают проводить тренировки для медведя Диксона. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 28 ноября, опубликовала новую видеозапись с процессом реабилитации животного.

— Пока мы плавно входим в режим рабочих будней, Диксон дисциплинированно продолжает заниматься на тренингах. Умный, послушный, понимающий медведь — как хорошо у него все получается! Но все же не стоит забывать, какая большая работа зоологов стоит за этим, — написала Акулова в Telegram.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

На кадрах видно, что сперва сотрудники столичного зоосада тренируют медведя с помощью кегли. Они подносят снаряд к разным частям клетки, а Диксон должен дотянуться до него носом. После этого животное просят подать лапы, а также открыть рот. За каждое правильно выполненное задание Диксон получает лакомство.

16 ноября «Вечерней Москве» рассказали, что медведь Диксон продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Он находился во внутреннем вольере и даже не видел, что в столицу пришла настоящая зима.

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