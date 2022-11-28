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Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом

Евгений Белоусов
Общество
Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом
Фото: shutterstock

Несколько сотрудников склада Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако речи о массовом заражении не идет. Об этом в понедельник 28 ноября, сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

— О массовой заболеваемости речи не идет. Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь, — заявили в компании.

Кроме того, интернет-магазин провел оперативный медицинский осмотр всех сотрудников, чтобы выявить возможное распространение болезни. Чтобы обезопасить работников, в Ozon проводят вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра» и регулярные осмотры.

До этого в Telegram распространилась информация о якобы 30 заболевших менингитом сотрудниках склада Ozon. Сообщалось также о попавших в реанимацию, передает РИА Новости.

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на текущий момент уровень смертности в России снизился, став ниже допандемийных показателей 2019 года. По его словам, в стране сохраняются показатели с минимальным значением младенческой смертности. Мурашко добавил, что еще большее снижение достигнуто по болезням системы кровообращения — практически на 10 процентов ниже, чем в 2019 году.

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