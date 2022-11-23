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Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России

Араз Салехов
Общество
Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России
Фото: roscongress / Игорь Руссак

На текущий момент уровень смертности в России снизился, став ниже допандемийных показателей 2019 года. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период показатели снизились ниже допандемийного 2019 года. С учетом складывающейся динамики мы прогнозируем улучшение показателей и выше, чем мы ожидали в едином плане на этот год, — отметил он.

По словам главы ведомства, в стране сохраняются показатели с минимальным значением младенческой смертности. Мурашко добавил, что еще большее снижение достигнуто по болезням системы кровообращения — практически на 10 процентов ниже, чем в 2019 году. Снизилось также число смертей от онкологических заболеваний, цитирует министра сайт Госдумы.

В воскресенье, 11 сентября, Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России на 40 процентов с 2008 года. По его словам, если 14 лет назад показатель потребления спиртного составлял 15,7 литра на душу населения в год, то к 2021 году он снизился на 6,7 литра.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Глава государства уточнил, что сотрудники медицинских учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции показали высокий уровень профессионализма. Плоды их работы, по словам Путина, в настоящее время сильно отражаются на жизни общества.

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