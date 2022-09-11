Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России на 40 процентов с 2008 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

Потребление алкоголя в России за последние 13 лет снизилось почти на 43 процента — до девяти литров на душу населения в год по итогам 2021 календарного года. Об этом журналистам в воскресенье, 11 сентября, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, если в 2008 лет показатель потребления спиртного составлял 15,7 литра на душу населения в год, то к 2021 году он снизился на 6,7 литра. Министр кроме того заметил, что показатели смертности и заболеваемости, ассоциированные с потреблением алкоголя снизились, пишет ТАСС.

Мурашко напомнил, что потребление спиртных напитков кратно повышает риск возникновения онкологических заболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Также оно ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях.

— Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя. При регулярном употреблении алкоголя в организме развиваются выраженные изменения, которые приводят к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга, — подчеркнул министр здравоохранения.

Боль в животе, потеря аппетита, усталость и общее недомогание могут являться симптомами алкогольной жировой болезни печени, сообщила ранее гепатолог Алла Южнова.