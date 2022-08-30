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Гепатолог Южнова назвала первые признаки повреждения печени алкоголем

Елена Самойлова
Общество
Гепатолог Южнова назвала первые признаки повреждения печени алкоголем
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Алкогольная жировая болезнь печени (АЖБП) появляется из-за употребления большого количества спиртного. Об этом сообщила гепатолог Алла Южнова.

— Частая диарея может указывать на проблемы с печенью. Изменение в привычках кишечника является одним из ранних симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем. Хотя ранние стадии АЖБП обычно не вызывают многих предупреждающих признаков, диарея по-прежнему считается «ранним» симптомом, — сообщила врач.

Другим симптомом заболевания является желтуха. Она возникает, как только болезнь печени становится «более серьезной», вызывая пожелтение кожи и белков глаз.

Желтуха может сделать ваш стул бледнее, чем обычно. Это связано с накоплением в организме желчи, добавила Южнова.

Помимо диареи, к другим «ранним» симптомам АЖБП относятся боль в животе, потеря аппетита, усталость и общее недомогание. При этом в некоторых случаях злоупотребление алкоголем повреждает печень без каких-либо внешних признаков, передает «МедикФорум».

До этого врач-эндокринолог Ольга Павлова объяснила, можно ли употреблять алкоголь при сахарном диабете. Она предупредила, что крепкие спиртные напитки могут привести к резкому падению сахара в крови — гипогликемии, если пациент принимает инсулин или сильные препараты для снижения сахара.

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