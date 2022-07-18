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Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Александр Афонин
Общество
Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

По итогам второго квартала этого года смертность в России снизилась до уровня 2019-го, а средняя продолжительность жизни составила 73 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 июля.

— По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года — допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года, — сказал он.

Российский лидер отметил, что сотрудники медицинских учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции показали высокий уровень профессионализма. По его словам, плоды их работы в настоящее время сильно отражаются на жизни общества, передает ТАСС.

До этого Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников. Решение было принято из-за стабилизировавшейся эпидемической ситуации с коронавирусом.

В конце мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии коронавирусной инфекции на два года.

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