Продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии на 2 года

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Продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии коронавирусной инфекции на 2 года. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— ВОЗ объявила свой новый отчет о расчете смертности, который четко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире, — цитирует сообщение РИА Новости.

Недавно врач Сима Бонни рассказала, что к риску преждевременной смерти склонны люди с избыточным весом, высоким уровнем стресса, а также те, кто ведет нездоровый образ жизни и имеет генетическую предрасположенность к тяжелым болезням. По ее словам, пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни. В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие обработанными продуктами и алкоголем.

Кроме того, в мире ежегодно выявляется порядка 10 миллионов случаев болезни Альцгеймера. Кроме того, заболевание выходит на пятое место среди причин смерти. «Вечерняя Москва» пообщалась с профессором кафедры поликлинической терапии, врачом-гериатром Юрием Коневым, чтобы узнать, почему так опасна эта болезнь, можно ли ее вылечить и есть ли способы предугадать развитие заболевания.