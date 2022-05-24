Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии на 2 года

Полина Долганова
Общество
Продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии на 2 года
Фото: pixabay.com

Продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии коронавирусной инфекции на 2 года. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— ВОЗ объявила свой новый отчет о расчете смертности, который четко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире, — цитирует сообщение РИА Новости.

Недавно врач Сима Бонни рассказала, что к риску преждевременной смерти склонны люди с избыточным весом, высоким уровнем стресса, а также те, кто ведет нездоровый образ жизни и имеет генетическую предрасположенность к тяжелым болезням. По ее словам, пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни. В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие обработанными продуктами и алкоголем.

Кроме того, в мире ежегодно выявляется порядка 10 миллионов случаев болезни Альцгеймера. Кроме того, заболевание выходит на пятое место среди причин смерти. «Вечерняя Москва» пообщалась с профессором кафедры поликлинической терапии, врачом-гериатром Юрием Коневым, чтобы узнать, почему так опасна эта болезнь, можно ли ее вылечить и есть ли способы предугадать развитие заболевания.

ВОЗ Пандемия продолжительность жизни населения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте