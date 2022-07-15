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Путин приостановил дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медиков

Лейла Алиева
Политика
Путин приостановил дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медиков
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

Так, решение было принято из-за стабилизовавшейся эпидемической ситуации с коронавирусом.

— Постановляю признать утратившими силу указ «О внесении изменений в указ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», — отмечается в документе.

При этом государственные гарантии работникам, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 и людям с подозрением на это заболевание, будут осуществляться в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, российский лидер подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Согласно документу, председателем организационного комитета назначен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сам указ вступил в силу 15 июля. В ходе подготовки к данному событию российскому правительству необходимо утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий.

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