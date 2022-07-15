Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 года 80-летием этого исторического события постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, — говорится в сообщении.

Согласно указу, председателем организационного комитета назначен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сам указ вступил в силу 15 июля. В ходе подготовки к данному событию российскому правительству необходимо утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с Российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что российский лидер проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оно состоится в середине дня либо во второй его половине в зависимости от других мероприятий.

Накануне Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документом предусмотрено, что генеральный прокурор или его заместители имеют право запретить на территории РФ СМИ иностранного государства, ограничившего работу российских медиа.