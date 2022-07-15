Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В пятницу президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что оно состоится в середине дня либо во второй его половине в зависимости от других мероприятий. Песков также заявил, что другие встречи Путина, назначенные на 15 июля, будут непубличными.

В этот же день проводится внеочередное пленарное заседание Госдумы, инициатором которого стал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В свою очередь председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости.