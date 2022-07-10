Госдума рассмотрит возможность внеочередного заседания 15 июля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседания палаты 15 июля. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службы Госдумы.

— Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы, — говорится в сообщении.

Инициатором внеочередного пленарного заседания стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отмечается в Telegram-канале нижней палаты парламента. Председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости, передает РИА Новости.

6 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Так, кабмин получит возможность на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.