Началось внеочередное заседание Госдумы

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе началось внеочередное заседание. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

Так, первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Алена Аршинова сообщила, что в Госдуме рассмотрят законопроект о праве использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

Помимо этого, в ходе события пройдет обсуждение кандидатуры главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера России. Партия «Единая Россия» решила поддержать кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера страны. Об этом стало известно 15 июля. Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин.

Также стало известно, что в Госдуме могут поднять вопрос об учреждении Дня многодетных семей в России. Депутат, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова заявила, что предложение было рассмотрено и одобрено членами партии «Единая Россия».

В среду, 13 июля, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в РФ могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов. Документы по этому проекту, как уточняется, уже разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию.