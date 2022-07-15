ГД рассмотрит проект о праве использовать маткапитал на образование через ИП

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме рассмотрят законопроект о праве использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Алена Аршинова.

— В частности, наш закон, который мы сегодня принимаем во втором и в третьем, окончательном, чтении посвящен расширению материнского капитала в отношении индивидуальных предпринимателей, которые участвуют в направлении «образование», — передает ее слова перед пленарным заседанием РИА Новости.

Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин. 11 июля он сообщил, что в ходе заседания будут рассмотрены инициативы по поддержке граждан и экономики. По его словам, с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило более 40 законопроектов. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

В конце мая сообщалось, что в России на протяжении последних 6–7 лет идет политика расширения возможностей использования материнского капитала.