Володин назвал причины внеочередного заседания Госдумы 15 июля

Фото: Пресс-служба Госдумы

На внеочередном пленарном заседании Госдумы, которое пройдет 15 июля, будут рассмотрены инициативы по поддержке граждан и экономики. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — заявил он.

По словам Володина, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив, говорится в сообщении.

Совет Госдумы в понедельник, 11 июля, принял решение назначить внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля, а также дополнительно собраться утром перед заседанием ГД.

Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин. Председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости.

6 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Так, кабмин получит возможность на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.