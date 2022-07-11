Внеочередное заседание Госдумы назначено на 15 июля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Госдумы в понедельник, 11 июля, принял решение назначить внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля, а также дополнительно собраться утром перед заседанием ГД. Об этом сообщил заместитель главы думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— (Совет ГД принял — прим. «ВМ») решение провести пленарное заседание в пятницу в 12:00 по Москве, в 10:00 по Москве — совет Думы, — заявил Нилов.

Он добавил, что в течение недели комитеты будут готовить свои предложения по включению законопроектов в повестку. При этом совет ГД дополнительно соберется перед заседанием палаты 15 июля, передает ТАСС.

Инициатором внеочередного пленарного заседания стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости.

6 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Так, кабмин получит возможность на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.