Нилов: В повестке Госдумы первым пунктом будет обсуждение кандидатуры Мантурова

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов по итогам совета Госдумы сообщил, что первым пунктом в повестке Думы будет обсуждение кандидатуры главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера России. Об этом Нилов сообщил в пятницу, 15 июля.

— Первым пунктом повестки на пленарном заседании будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера, — цитирует Нилова РИА Новости.

Партия «Единая Россия» решила поддержать кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера страны. Об этом стало известно 15 июля.

До этого президент России Владимир Путин назначил Мантурова заместителем председателя правительства. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода, когда еще одним вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.