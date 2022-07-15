Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нилов: В повестке Госдумы первым пунктом будет обсуждение кандидатуры Мантурова

Полина Долганова
Общество
Нилов: В повестке Госдумы первым пунктом будет обсуждение кандидатуры Мантурова
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов по итогам совета Госдумы сообщил, что первым пунктом в повестке Думы будет обсуждение кандидатуры главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера России. Об этом Нилов сообщил в пятницу, 15 июля.

— Первым пунктом повестки на пленарном заседании будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера, — цитирует Нилова РИА Новости.

Партия «Единая Россия» решила поддержать кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера страны. Об этом стало известно 15 июля.

До этого президент России Владимир Путин назначил Мантурова заместителем председателя правительства. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода, когда еще одним вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

Госдума вице-премьер Денис Мантуров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Все мнения
О проекте