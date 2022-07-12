Путин назначил Мантурова новым вице-премьером РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова заместителем председателя правительства. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода, когда еще одним вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

До этого Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимость будет постепенно снижаться в течение года. Он отметил, что компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, однако для того, чтобы все изменения происходили мягче, Минпромторг пошел на меры поддержки спроса. Так министр ответил на вопрос, ждать ли постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года.