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«Единая Россия» решила поддержать кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Полина Долганова
Общество
«Единая Россия» решила поддержать кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера
Фото: Пресс-служба Совфеда

Партия «Единая Россия» решила поддержать кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера страны. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель руководителя фракции.

До этого президент России Владимир Путин назначил Мантурова заместителем председателя правительства. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода, когда еще одним вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

вице-премьер партия «Единая Россия» Денис Мантуров
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