Стало известно о возможной легализации в России исламского банкинга без процентов

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В России могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов. Об этом в среду, 13 июля, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Уточняется, что документы по этому проекту уже разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию. Услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.

Организации смогут предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения, а также финансировать их в качестве торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга.

Потребность в инструментах исламского финансирования, по мнению авторов законопроекта, возросла после разрыва связей с западными финансовыми рынками, передает «Коммерсантъ».

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за переводы одного физлица денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках, в том числе, с использованием СБП и финансовых платформ, комиссия взиматься не будет. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Также Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. В договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемом с юридическим лицом, теперь может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.