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Переводы между своими счетами в разных банках могут сделать бескомиссионными

Георгий Соланович
Общество
Переводы между своими счетами в разных банках могут сделать бескомиссионными
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Госдуму в пятницу, 8 июля, внесли законопроект, согласно которому за переводы одного физлица денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках, в том числе, с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ, комиссия взиматься не будет. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение запрета на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения, на приобретение и отказ от приобретения вкладчиком дополнительных финпродуктов и услуг. Также закон предполагает обязанность банков по срочным вкладам бесплатно оповещать вкладчика об истечении срока вклада минимум за пять дней до даты, а по вкладам на условиях выдачи по наступлении предусмотренных обстоятельств — через пять дней после дня наступления обстоятельств.

— Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях, — отметили авторы инициативы.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла инициативу правительства России об обеспечении армии при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.

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