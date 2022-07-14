В Госдуме предложили учредить в России День многодетных семей

Фото: Pixabay

Депутат Государственной думы, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова заявила, что в России нужно учредить День многодетных семей. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».

— Идея получила федеральную поддержку — официальная дата праздника обсуждается на высшем уровне, — сообщили в платформе.

Уточняется, что предложение было рассмотрено и одобрено членами партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. На некоторые из них могут претендовать только семьи с невысоким доходом, другие положены каждому, а для получения третьих необходимо соблюдение особых условий. «Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России. Так, например, в стране существует пособие для будущих мам. Данное пособие выплачивается каждый месяц с 12-й недели беременности. Его размер равен половине прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в регионе.