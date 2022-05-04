Какие выплаты могут получить семьи с детьми в России

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В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. На некоторые из них могут претендовать только семьи с невысоким доходом, другие положены каждому, а для получения третьих необходимо соблюдение особых условий. «Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России.

Пособие будущим мамам

Данное пособие выплачивается каждый месяц с 12-й недели беременности. Его размер равен половине прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в регионе.

Для получения пособия женщине необходимо встать на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности. Важное условие: ежемесячный доход на человека в семье должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Выплаты будут сохраняться до месяца родов или до момента прерывания беременности. Получить пособие можно, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства или оставив заявление на портале «Госуслуги».

Пособие при рождении ребенка

Эта мера поддержки является единоразовой и предоставляется каждой российской семье независимо от количества детей и уровня доходов. Она выплачивается только одному родителю. Если в семье несколько детей, пособие дадут на каждого из них.

С февраля 2022 года размер выплаты повышен до 20 472,77 рубля. Пособие выплачивает Фонд социального страхования.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Данное пособие выплачивается ежемесячно. Размер выплат отличается — в зависимости от того, кто ее получает. Работающие граждане могут претендовать на 40 процентов от среднего заработка за последние два года, но не более 29 600 рублей. Можно получить пособие на всех детей до полутора лет, однако максимальный размер не превысит 100 процентов среднего заработка родителя.

Безработные могут претендовать на пособие в 7667 рублей, однако, если увольнение произошло из-за ликвидации организации во время отпуска по беременности и родам, размер пособия составит 40 процентов от среднего заработка. ИП могут получить выплату в 40 процентов от федерального МРОТ, если платили взносы в Фонд социального страхования.

Пособие на первых двух детей до трех лет

На такую выплату могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума. Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в регионе на год обращения за выплатой.

Пособие выплачивается ежемесячно. Выплату можно получать до достижения ребенком возраста трех лет, при этом каждый год его понадобится продлевать. Пособие применяется только к первому и второму ребенку, на третьего будут распространяться уже другие выплаты, положенные многодетным семьям.

Пособие на детей от трех до семи лет

Такая мера поддержки является ежемесячной. Эту выплату можно получить, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Также у всех взрослых членов семьи должен быть подтвержденный доход или объяснение, почему его нет.

Сумма выплаты отличается в зависимости от потребностей семьи и рассчитывается на основе прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Базовый размер — половина данной величины. Если с учетом базовой выплаты среднедушевой доход все равно остался ниже прожиточного минимума, то выплачивается три четверти от прожиточного минимума.

Если среднедушевой доход не достиг прожиточного минимума даже с учетом выплаты в размере 75 процентов, семье положены выплаты в размере 100 процентов от прожиточного минимума.

Пособие на детей от восьми до 17 лет

Положено только неполным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Размер пособия — 50 процентов от установленного в регионе прожиточного минимума для детей. Мера поддержки является ежемесячной.

Материнский капитал

Размер материнского капитала составляет 524,5 тысячи рублей. После рождения второго ребенка семье выплатят еще 168,6 тысячи рублей. Если семья обратилась за маткапиталом только после появления второго ребенка, ей единовременно выплатят 693,1 тысячи рублей.

Потратить материнский капитал можно только на определенные цели, например, на обучение любого ребенка из семьи или улучшение жилищных условий (в частности, ипотеку).

Деньги на погашение ипотеки

В РФ действует программа, согласно которой многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Право на такую выплату имеют семьи, в которых третий ребенок появился после 1 января 2019 года.

Размер выплаты будет меньше 450 тысяч, если по кредиту осталось выплатить меньшую сумму. Остаток средств, которые не были потрачены, использовать не получится, при этом воспользоваться такой выплатой можно только один раз.