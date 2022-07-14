Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля.

Документом предусмотрено, что генеральный прокурор или его заместители в праве запретить на территории России СМИ иностранного государства, которое ограничило работу российских медиа.

После этого регистрация данных иностранных СМИ может быть признана недействительной, либо будет прекращено действие их лицензии на вещание и введен запрет на распространение информационных материалов и создание структурных подразделений, а также прекращение аккредитации корреспондентов, следует из документа. Кроме того, аналогичные санкции будут применены и за публикацию ложной информации.

14 июля глава государства подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны. Так, за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от двух до четырех лет лишения свободы.

При этом за подобные призывы с угрозой насилия или же в составе группы штраф увеличится до 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до семи лет.