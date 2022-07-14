Путин подписал закон об ответственности за призывы к действиям против безопасности РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

Теперь за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от двух до четырех лет лишения свободы. За подобные призывы с угрозой насилия или же в составе группы штраф увеличится до 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до семи лет.

Кроме того, вводится и уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацистских и экстремистских организаций. Кроме того, участвующие в военных действиях против интересов государства за рубежом россияне могут быть осуждены на лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

14 июля российский лидер также подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.