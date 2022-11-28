Врач рассказал, какой вид спорта выбрать для снижения веса

Фото: gov.spb.ru

Для быстрого похудения достаточно выбрать один вид спорта. Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, что лучше — плавание, футбол или ходьба.

По словам врача, ходьба и плавание помогут «отработать» прием пищи. Но есть виды спорта, занимаясь которыми человек тратит больше энергии. Так, например, при игре в футбол сжигается около 937 ккал за час.

Врач также отметил, что регулярное плавание повышает выносливость, мышечную силу и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Оно обеспечивает тренировку всего тела, так как во время плавания задействованы все мышцы.

Эксперт также посоветовал выбирать вид спорта, исходя из уровня физической подготовки, возможностей организма, личных предпочтений, передает Царьград.

Избыточная масса тела может послужить причиной для развития онкологического заболевания толстой кишки. Врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев рассказал, что набор веса также может быть связан с эндокринологическими нарушениями или приемом различных препаратов.