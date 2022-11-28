Столичные «ночные бабочки» обокрали клиента на 450 тысяч рублей

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

«Ночные бабочки» из столицы воспользовались тем, что клиент без сознания, и перевели с его счета 450 тысяч рублей. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел вечером в субботу, 26 ноября. Обеспеченный 26-летний мужчина захотел воспользовался услугами проституток на западе столицы. Он готов был заплатить даме 34 тысячи рублей за ночь.

Девушка прибыла не одна, а с коллегой. Вместе компания выпила спиртного. В какой-то момент мужчина, видимо, перебрав, потерял сознание в ванной. Гостьи помогли мужчине добраться до дивана, где он пришел в себя уже к часу следующего дня. Мужчина проверил банковский счет, и оказалось, что с его карты кто-то перевел 450 тысяч рублей.

На вопрос своим гостьям, они ли это сделали, девушки ответили отрицательно. Потерпевший не поверил и обратился в полицию, сообщил Telegram-канал Shot.

Еще одна история с девушками с пониженной социальной ответственностью произошла в Подмосковье. Полиция накрыла публичный дом, который маскировали под массажный салон.