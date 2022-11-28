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Сын Светличной рассказал о госпитализации актрисы в психиатрическое отделение

Евгений Жуков
Общество
Сын Светличной рассказал о госпитализации актрисы в психиатрическое отделение
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сын советской актрисы Светланы Светличной Алексей сообщил, что теперь она будет всегда находиться в стационаре на лечении в психиатрическом отделении.

По его словам, Светличную положили в медицинское учреждение имени В.А. Гиляровского на улице Матросская тишина в Москве. Родственник советской кинозвезды также добавил, что в данный момент всеми сопутствующими вопросами по этому делу занимается его супруга Ольга.

Помимо этого, он констатировал, что его маме уже ничем нельзя помочь, поскольку заболевание неумолимо прогрессирует, передает Starhit.

— У Светланы Афанасьевны очень плохо с головой и уже не наладится никогда. Вам любой психиатр это скажет. Если диагноз подтвердится, то мое отношение к ней тоже изменится — я спишу все на сумеречное состояние. А если нет — это издевательство чистой воды, — заявила в свою очередь Ольга.

Болезнь Альцгеймера — страшный диагноз, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Страдают от недуга и всеми любимые звезды. О том, кому из российских артистов поставлен этот диагноз, — в материале «Вечерней Москвы».

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