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Не помнят себя: три российские артистки со страшным диагнозом «болезнь Альцгеймера»

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Не помнят себя: три российские артистки со страшным диагнозом «болезнь Альцгеймера»
Фото: АГН Москва; РИА Новости

Болезнь Альцгеймера — страшный диагноз, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Страдают от недуга и всеми любимые звезды. О том, кому из российских артистов поставлен этот диагноз, — в материале «Вечерней Москвы».

Российские знаменитости

  • Маргарита Терехова

Актриса, которая запомнилась зрителям ролью миледи Винтер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», уже больше 15 лет страдает болезнью Альцгеймера.

Сначала болезнь у артистки развивалась медленно, но в 2018 году ее состояние значительно ухудшилось, после чего в СМИ появилась информация о том, что звезда борется с крайней стадией болезни.

Невестка Тереховой утверждает, что артистка уже давно не узнает своих близких, поэтому находится в постоянном сопровождении сиделок. А ее дочь Анна рассказала, что мама стремительно превращается в ребенка и не может ясно излагать собственные мысли.

  • Мария Стерникова

Актриса сыграла не так много ролей, но запомнилась зрителям своей невероятной красотой. Стерникова сыграла одну из ролей в фильме «С любимыми не расставайтесь». Однако ее актерская карьера завершилась, когда она заболела Альцгеймером.

Стерниковой уже 78 лет, и она не узнает никого, кроме своего сына, сиделки и супруга. По словам ее сына актера Александра Носика, знаменитая мама помнит все события, людей, но может потеряться в пространстве и забыть, чем была занята только что.

  • Светлана Светличная

Всем известная Анна Сергеевна из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» после выхода картины стала настоящим секс-символом страны. Однако сейчас актриса с трудом узнает даже себя.

Близкая подруга артистки говорит, что Светличная может случайно выключить телефон или потерять его в квартире.

Также в СМИ была опубликована информация о том, что Светличная готовилась к побегу из дома, в который ее перевезли родственники. Свое странное поведение актриса оправдывает помутнением рассудка.

Особенности заболевания

Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, рассказал «ВМ», что при болезни Альцгеймера человек плавно утрачивает навыки, которые были приобретены им в течение жизни.

— Снижаются интеллект, внимание, память, — пояснил врач.

По словам психиатра выделяют три стадии деменции:

  • Легкая — проявляется в виде частой забывчивости, растерянности. Человек становится менее собранным и забывает очевидные вещи либо начинает с трудом запоминать информацию. Характерная особенность этой стадии заболевания — забывать новое, но хорошо помнить прошлое.
  • Средняя — на этой стадии теряется способность узнавать близких и постепенно утрачиваются бытовые навыки. Человек может забыть выключать газ или другие приборы.
  • Тяжелая — когда человек утрачивает все когнитивные навыки и становится полностью беспомощным. Он уже не воспринимает реальности, не способен объективно оценивать действительность, и за ним требуется серьезный уход.

Сам человек, по мнению психиатра, не осознает изменений в своем состоянии и длительное время может считать себя исключительно здоровым, поэтому самостоятельно ему будет трудно выявить проблему. Однако когнитивные изменения замечают окружающие, добавил Вилков.

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