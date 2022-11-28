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Прокуратура приступила к проверке после пожара в сауне спортзала в Дмитровском округе

Евгений Жуков
Происшествия
Прокуратура приступила к проверке после пожара в сауне спортзала в Дмитровском округе
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Московская область, Дмитров, Профессиональная улица, 5В Карта всех событий

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в помещении спортзала, расположенного в торговом центре «Альбатрос» в Дмитровском городском округе. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня в помещении спортзала, расположенного в торговом центре города Дмитрова, произошло возгорание сауны. По предварительной информации, пострадавших нет, — передает Telegram-канал прокуратуры Подмосковья.

В ходе проверки будут установлены все детали и причины случившегося. Кроме того, специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а затем по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Возгорание произошло в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональной в доме № 5в. Горели внутренние помещения сауны. Через 15 минут была проведена полная эвакуация людей из горящего здания.

В 16:49 огонь локализовали на площади 12 квадратных метров. Еще через пять минут пожар был полностью потушен.

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