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Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов

Евгений Жуков
Общество
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов
Фото: er.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 28 ноября.

В тексте указа сообщается, что с военной службы должны быть уволены граждане, призванные по мобилизации, получавшие на момент их призыва первое образование.

Помимо этого, в документе отмечается, что будут демобилизованы граждане, получающие образование в научных организациях по программам подготовки специализированных кадров в аспирантуре, передает официальный сайт Дениса Пушилина.

До этого президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которых мобилизовали до вхождения регионов в состав страны.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, демобилизованных студентов направят домой, где они продолжат обучение.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также прекращены подготовка и выдача повесток в военкоматы.

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