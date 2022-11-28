Роспотребнадзор подтвердил госпитализацию с менингитом 11 сотрудников склада Ozon

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Управление Роспотребнадзора по Московскому региону проводит противоэпидемические мероприятия в связи с возникшими случаями инфекционного менингита у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в Истре. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, из-за фиксирования случаев заболевания у отдельных работников склада профильные эксперты Роспотребнадзора организовали комплекс мер с целью предотвращения распространения инфекции.

По итогам проверки были определены границы очагов по местам проживания и работы заболевших граждан. Помимо этого, была усилена дезинфекция работников склада, организованы медицинский осмотр и вакцинация сотрудников, передает официальный сайт Роспотребнадзора по Московской области.

До этого в пресс-службе интернет-магазина заявили, что несколько сотрудников склада Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако речи о массовом заражении не идет. Кроме того, интернет-магазин провел оперативный медицинский осмотр всех сотрудников, чтобы выявить возможное распространение болезни.