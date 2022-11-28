В Грозном прокомментировали слова папы Римского о чеченцах и бурятах

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал заявления папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 28 ноября.

Дудаев отметил, что подобная реакция последовала на «ультимативную позицию (главы Чеченской Республики Рамзана — прим. «ВМ») Кадырова и его команды» против «всемирного ЛГБТ-лобби».

Он также напомнил, что понтифик стал первым главой Ватикана, который открыто выступил за легализацию однополых браков, «хотя Библия, как и Священный Коран, содержит жесткий запрет на это», написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Папа Римский недавно заявил, что воспитанные вне «русской традиции» солдаты Российской Федерации, например чеченцы и буряты, проявляют наибольшую жестокость в ходе специальной военной операции.

На эти слова понтифика отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выразила мнение, что подобное высказывание демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».