Захарова посчитала слова папы Римского о чеченцах и бурятах «извращением истины»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 28 ноября, прокомментировала заявление папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Дипломат выразила мнение, что подобное высказывание понтифика демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».

Помимо этого, Захарова напомнила, что в конце прошлого столетия существовали тезисы, что «русские мучили народы Кавказа». На сегодняшний день, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, «нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», передает ТАСС.

До этого глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Ватикан был открыт для соучастия с самого начала спецоперации.

28 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство приветствует инициативу Ватикана стать посредником в переговорах с Украиной.