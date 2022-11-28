Песков: Кремль приветствует инициативу Ватикана стать посредником в переговорах с Украиной

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Российское руководство приветствует инициативу Ватикана стать посредником в переговорах с Украиной, но Киеву такие площадки сейчас не нужны. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут, — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Ватикан был открыт для соучастия с самого начала спецоперации.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в случае остановки поддержки Киева от США президент Украины Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации. Однако такие переговоры могут состояться, и украинское руководство постарается подать их как свою победу.