Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские адвокаты получили бронь от частичной мобилизации

Егор Провоторов
Общество
Российские адвокаты получили бронь от частичной мобилизации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил журналистам в понедельник, 28 ноября, президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.

По словам общественника, накануне им был получен ответ на запрос союза о том, что адвокаты попали в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию на время частичной мобилизации.

— В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно, — подчеркнул Трунов в интервью ТАСС.

В конце октября накануне объявления о завершении частичной мобилизации в России глава Союза адвокатов России сообщил журналистам, что организация обратилась к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование россиян, обладающих адвокатским статусом.

После объявления о проведении в РФ частичной мобилизации председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что на военную службу не будут призваны сотрудники критически важных направлений в финансовых организациях.

Мобилизация Армия Адвокаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте