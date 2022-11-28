Российские адвокаты получили бронь от частичной мобилизации

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Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил журналистам в понедельник, 28 ноября, президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.

По словам общественника, накануне им был получен ответ на запрос союза о том, что адвокаты попали в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию на время частичной мобилизации.

— В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно, — подчеркнул Трунов в интервью ТАСС.

В конце октября накануне объявления о завершении частичной мобилизации в России глава Союза адвокатов России сообщил журналистам, что организация обратилась к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование россиян, обладающих адвокатским статусом.

После объявления о проведении в РФ частичной мобилизации председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что на военную службу не будут призваны сотрудники критически важных направлений в финансовых организациях.