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Набиуллина: Сотрудников критически важных направлений финорганизаций не мобилизуют

Лейла Алиева
Общество
Набиуллина: Сотрудников критически важных направлений финорганизаций не мобилизуют
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Сотрудники критически важных направлений в финансовых организациях не будут призваны на частичную мобилизацию. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 23 сентября.

— Работу всех платежей и расчетов, оборот наличных денег обеспечивают организации инфраструктуры финансового рынка, банки, другие финансовые организации и Банк России. Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты, — объяснила она.

Так, в этот список входят специалисты, которые отвечают за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, пишет РИА Новости.

До этого Минобороны РФ перечислило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Уточняется, что принято решение не призывать на военную службу граждан, у которых имеется высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях и осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Мобилизация Эльвира Набиуллина Россия
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